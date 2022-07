Covid, Gismondo: “Immunità naturale sempre meglio di vaccini vecchi” (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Se contro Covid-19 l’Immunità di gregge resterà o meno un’utopia, “non è possibile prevederlo adesso”, perché “dipenderà dalle mutazioni future del virus. E comunque l’Immunità naturale sarà sempre superiore a quella conferita da vaccini vecchi”. Così all’Adnkronos Salute Maria Rita Gismondo, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Questo virus è tutto ancora da scoprire” nelle evoluzioni che avrà, premette l’esperta. Però “noi – aggiunge – possiamo sempre guardare a quella che è stata la storia delle pandemie, che sono finite solo quando il virus si è diffuso, si è creata un’Immunità e la maggior parte della ... Leggi su italiasera (Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Se contro-19 l’di gregge resterà o meno un’utopia, “non è possibile prevederlo adesso”, perché “dipenderà dalle mutazioni future del virus. E comunque l’saràsuperiore a quella conferita da”. Così all’Adnkronos Salute Maria Rita, direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell’ospedale Sacco di Milano. “Questo virus è tutto ancora da scoprire” nelle evoluzioni che avrà, premette l’esperta. Però “noi – aggiunge – possiamoguardare a quella che è stata la storia delle pandemie, che sono finite solo quando il virus si è diffuso, si è creata un’e la maggior parte della ...

