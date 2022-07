Covid, file per la quarta dose a Napoli, da domani l’hub della Fagianeria aperto tutti i giorni (Di martedì 12 luglio 2022) Si registrano file di cittadini over 60 questa mattina nei distretti sanitari di Napoli per la somministrazione della quarta dose di vaccino anti Covid-19. La Asl Napoli 1 Centro, competente sui territori del comune di Napoli e dell’isola di Capri, ha avviato già dallo scorso 5 luglio una ripresa del piano vaccinale nei Distretti sanitari di base alla luce del nuovo scenario pandemico. Riattivato anche l’hub all’interno della Fagianeria nel Real Bosco di Capodimonte, molto utilizzato nei mesi “caldi” della campagna vaccinale: dal 6 luglio è stato attivato il mercoledì e il sabato, ma da domani sarà aperto tutti i ... Leggi su ildenaro (Di martedì 12 luglio 2022) Si registranodi cittadini over 60 questa mattina nei distretti sanitari diper la somministrazionedi vaccino anti-19. La Asl1 Centro, competente sui territori del comune die dell’isola di Capri, ha avviato già dallo scorso 5 luglio una ripresa del piano vaccinale nei Distretti sanitari di base alla luce del nuovo scenario pandemico. Riattivato ancheall’internonel Real Bosco di Capodimonte, molto utilizzato nei mesi “caldi”campagna vaccinale: dal 6 luglio è stato attivato il mercoledì e il sabato, ma dasarài ...

