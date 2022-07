Covid, aperte le prenotazioni per la quarta dose del vaccino riservate agli over 60 (Di martedì 12 luglio 2022) ... Riccardo Riccardi, evidenziando che "la somministrazione del vaccino potrà avvenire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della relativa determina dell'Aifa, che è attesa ... Leggi su messaggeroveneto.gelocal (Di martedì 12 luglio 2022) ... Riccardo Riccardi, evidenziando che "la somministrazione delpotrà avvenire dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della relativa determina dell'Aifa, che è attesa ...

Pubblicità

SIENANEWS : Quarta dose anti-covid, sedute aperte anche dall'Asl. In provincia di Siena richiamo per 60mila persone - messveneto : Covid, aperte le prenotazioni per la quarta dose del vaccino riservate agli over 60 - GazzettadiSiena : Sarà sempre possibile vaccinarsi anche presso i medici di famiglia e le farmacie convenzionate - Telefriuli1 : ?????????????? ???????? ??????????: ???????????? ???? ???????????????????????? ???????????? ???????? ?????? ???????? ???? La somministrazione potrà avvenire solo dalla pu… - IlFriuli : Vaccino anti-Covid, al via le prenotazioni per la quarta dose. Agende aperte per tutti gli Over 60 e per i pazienti… -