Covid, al San Pio sale il dato dei ricoveri: il bollettino (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto sale ancora il dato dei ricoveri presso l'ospedale San Pio di Benevento. Nelle ultime 24 ore, nonostante una dimissione, i pazienti presso la struttura sannita sono diventati 42 (contro i 36 di ieri). Di questi 27 sono della provincia di Benevento e 15 provengono da altre province. Di seguito il report: L'articolo proviene da Anteprima24.it.

