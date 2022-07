Covid | a Caserta quarte dosi per over 60 da giovedì

(Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Da14 luglio l’Asl diinizierà a somministrare la quarta dose di vaccini anti-agli60, con l’auspicio che la risposta degli utenti sia buona e non quasi inesistente come durante l’inverno. Per ora l’Asl utilizzerà alcuni hub vaccinali come quello aperto al Medì di Teverola, all’ospedale di Aversa, a Marcianise, mentre non sarà al momento riattivato il grande hub allestito aalla caserma Ferrari Orsi, sede della Brigata Bersaglieri Garibaldi. “Dobbiamo prima verificare la platea che risponderà a questa nuova fase della campagna vaccinale, e poi decideremo se riaprire il centro dei Bersaglieri” dice il direttore generale dell’Asl diFerdinando Russo. La situazione dei contagi nel ...

