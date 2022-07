Covid 19 in Campania, bollettino del 10 luglio: 18299 positivi (Di martedì 12 luglio 2022) Covid 19 in Campania: il bollettino di ieri, lunedì 11 luglio, parla di 18299 positivi su 63079 tamponi analizzati. I positivi del giorno al Covid 19 in Campania sono 18299, di cui positivi all’antigenico 17519 e al molecolare 780. I tamponi effettuati sono 63079 di cui antigenici 55993 e molecolari 7086. 4 i decessi nelle Leggi su 2anews (Di martedì 12 luglio 2022)19 in: ildi ieri, lunedì 11, parla disu 63079 tamponi analizzati. Idel giorno al19 insono, di cuiall’antigenico 17519 e al molecolare 780. I tamponi effettuati sono 63079 di cui antigenici 55993 e molecolari 7086. 4 i decessi nelle

