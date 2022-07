Covid | 142 967 nuovi casi nelle 24 ore 157 decessi

Pubblicità

Agenzia_Ansa : FLASH | Sono 142.967 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, un livello che non si raggiungeva dal… - GiovaQuez : Oggi si registrano 142.967 nuove diagnosi, 157 decessi e 97.438 guariti. A livello ospedaliero: +15 terapie intens… - Gazzettino : Covid, il bollettino di oggi 12 luglio: 142.967 nuovi casi (mai così tanti da gennaio) e 157 morti, positività sale… - docbeccari1 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Sono 142.967 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, un livello che non si raggiungeva dal 28 ge… - FGuardiella : Covid: 142.967 nuovi positivi, mai così tanti da gennaio -

...sulla situazione pandemica riporta.967 casi accertati nelle ultime 24 ore tra i 550.706 tamponi processati. Il tasso di positività è quindi al 26% . I decessi sono stati 157 . I pazienti...Nuovo record estivo dei contagi, oggi.967 oltre 10mila in più rispetto a una settimana fa, anche se vista in termini percentuali la ... E continuano a salire anche i ricoverati, 15 in più nelle ...I nuovi casi sono 142.967. I decessi sono 157, portando il totale a 169.390. I tamponi sono 550.706, per un tasso di positività del 26%, in calo rispetto al 20,1% di ieri. I ricoverati sono 9.724 (+27 ...Nel primo semestre del 2022 sono andati all’incanto 77.656 immobili, per un totale di 110.911 esperimenti d’asta. I dati di Npls Re_Solutions ...