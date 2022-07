Cosa fare se non accettano di farti pagare con il Pos? Niente paura, c’è la soluzione (Di martedì 12 luglio 2022) Di recente, i pagamenti con il Pos sono diventati obbligatori. Ma come comportarsi se il venditore non ci concede il pagamento? I dettagli. I contanti hanno visto sempre più la loro Posizione cambiare drasticamente. Il governo, infatti, ha deciso di agire in maniera seria dando più spazio alle transazioni digitali. L’utilizzo del Pos, dunque, è diventato primario in tantissimi negozi. Un obbligo, quindi, che andrebbe rispettato. Ma non è sempre così. Cosa che porta a chiedersi Cosa fare se ci impediscono il pagamento tramite Pos? Adobe StockMolti commercianti hanno visto arrivare sulle loro attività l’obbligo del Pos. Un obbligo che ha fatto discutere ma tale decisione fa capire come si voglia fare una seria lotta ... Leggi su chenews (Di martedì 12 luglio 2022) Di recente, i pagamenti con ilsono diventati obbligatori. Ma come comportarsi se il venditore non ci concede il pagamento? I dettagli. I contanti hanno visto sempre più la loroizione cambiare drasticamente. Il governo, infatti, ha deciso di agire in maniera seria dando più spazio alle transazioni digitali. L’utilizzo del, dunque, è diventato primario in tantissimi negozi. Un obbligo, quindi, che andrebbe rispettato. Ma non è sempre così.che porta a chiedersise ci impediscono il pagamento tramite? Adobe StockMolti commercianti hanno visto arrivare sulle loro attività l’obbligo del. Un obbligo che ha fatto discutere ma tale decisione fa capire come si vogliauna seria lotta ...

