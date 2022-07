CorSport: Politano a colloquio con Giuntoli. Cade la pista Valencia, è tutto rimandato (Di martedì 12 luglio 2022) Ieri anche Matteo Politano si è unito al Napoli in ritiro a Dimaro. Il Corriere dello Sport racconta di un colloquio con Giuntoli che ha avuto per oggetto, con ogni probabilità, la sua richiesta di cessione. “La trafila dei test, i controlli e per finire un lungo colloquio con il ds Giuntoli: difficile davvero che abbiano chiacchierato delle vacanze a Formentera. Facciamo anche impossibile considerando che il giocatore ha chiesto la cessione”. Il Napoli non intende svenderlo. Il prezzo fissato è di 15-20 milioni. Intanto, però, la pista Valencia non è più in essere. “il Valencia di Gattuso, molto interessato a Matteo, ha chiuso con il Milan l’acquisto di Castillejo. Ruolo: ala destra, esterno destro offensivo, il medesimo del giocatore del Napoli. Va ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) Ieri anche Matteosi è unito al Napoli in ritiro a Dimaro. Il Corriere dello Sport racconta di unconche ha avuto per oggetto, con ogni probabilità, la sua richiesta di cessione. “La trafila dei test, i controlli e per finire un lungocon il ds: difficile davvero che abbiano chiacchierato delle vacanze a Formentera. Facciamo anche impossibile considerando che il giocatore ha chiesto la cessione”. Il Napoli non intende svenderlo. Il prezzo fissato è di 15-20 milioni. Intanto, però, lanon è più in essere. “ildi Gattuso, molto interessato a Matteo, ha chiuso con il Milan l’acquisto di Castillejo. Ruolo: ala destra, esterno destro offensivo, il medesimo del giocatore del Napoli. Va ...

