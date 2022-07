Coronavirus, 142.967 nuovi casi e 157 morti. Forte aumento dei ricoverati in area medica (Di martedì 12 luglio 2022) Oltre 140mila nuove diagnosi, un alto numero di decessi e un’altra impennata di ricoverati in area medica che porta il totale dei posti letto occupati – tra reparti e terapia intensiva – a oltre 10mila. L’ultimo bollettino sulla situazione pandemica riporta 142.967 casi accertati nelle ultime 24 ore tra i 550.706 tamponi processati. Il tasso di positività è quindi al 26%. I decessi sono stati 157. I pazienti Covid nei reparti sono 270 in più di lunedì, mentre in rianimazione sono stati 58 gli ingressi giornalieri. Ad oggi risultano quindi 9.724 persone che occupano un letto in area medica e altri 375 in terapia intensiva. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Oltre 140mila nuove diagnosi, un alto numero di decessi e un’altra impennata diinche porta il totale dei posti letto occupati – tra reparti e terapia intensiva – a oltre 10mila. L’ultimo bollettino sulla situazione pandemica riporta 142.967accertati nelle ultime 24 ore tra i 550.706 tamponi processati. Il tasso di positività è quindi al 26%. I decessi sono stati 157. I pazienti Covid nei reparti sono 270 in più di lunedì, mentre in rianimazione sono stati 58 gli ingressi giornalieri. Ad oggi risultano quindi 9.724 persone che occupano un letto ine altri 375 in terapia intensiva. Articolo in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

