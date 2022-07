Corona contro Ilary Blasi | cosa ha detto? «Cercate le foto di Totti e Noemi»

(Di martedì 12 luglio 2022) Fabrizioha deciso di dire la sua, dopo la confermata rottura trae Francesco, e mette in mezzo lecon i nuovi presunti compagniBocchi e il giovane sconosciuto amante della conduttrice. Scopriamoha. Leggi anche:amante: chi è il ragazzo che incontrava a Milano? «ha...

Pubblicità

Filonide76 : @Adnkronos Questa è la dimostrazione ed ammissione della vostra totale incompetenza. Si sa da sempre che contro i c… - 361_magazine : Fabrizio Corona dal suo profilo Instagram lancia una stoccata a Ilary Blasi contro le affermazioni di ieri che esor… - Jessicaworld22 : Jessica leggimi a sor....compra una corona di aglio e facci felici lo meritiamo suuu...e poi è contro le seccie qui… - Spectra_anna : Strano che quello sbruffone fallito di Corona non abbia ancora rilasciato una dichiarazione al veleno contro la Blasi.#Ilary - midnightsilvia : RT @ClaudioDeglinn2: Avv. Fuellmich:e Comitato Investigativo Corona! Sieri covid: ora può iniziare la causa internazionale contro Pfizer… -

Di chi parliamo Di Fabrizio. L'ex re dei paparazzi dal suo profilo social, che gli è stato riattivato da poco dopo che Instagram lo aveva bannato, si scaglial'ex signora Totti. Lui ...Persino Fabrizioha dedicato delle parole a Christian, Chanel e Isabel nel suo sfogoIlary Blasi . Tra i due non scorre buon sangue, praticamente da sempre, ma dopo lo scontro al GF Vip ...Fabrizio Corona contro Ilary Blasi per il suo comunicato stampa fa una richiesta shock: «Cercate le foto di Totti e Noemi» Cosa ha dettoCorona punta in particolare il dito contro Ilary Blasi, del resto la loro è una guerra che è iniziata diverso tempo fa e c’era da aspettarsi che l’ex re dei paparazzi, avrebbe detto la sua su quanto ...