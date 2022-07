CorMez: il Napoli pronto al blitz per Dybala se Koulibaly non dovesse rinnovare (Di martedì 12 luglio 2022) Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla questione Dybala. Il Napoli potrebbe preparare il blitz per l’argentino nel caso in cui Kalidou Koulibaly non firmasse il rinnovo. Parlando del senegalese, il quotidiano scrive: “Spalletti non vuole assolutamente perderlo, De Laurentiis si è spinto per trattenerlo, pensando anche ad un ruolo da dirigente in futuro. Il Napoli ha perso Insigne e probabilmente Mertens, la costruzione di una squadra competitiva può sicuramente spingere Koulibaly verso il sì. L’idea Dybala appartiene alregno del possibile, i contatti con gli intermediari vanno avanti a fari spenti, il Napoli ha risparmiato una trentina di milioni sul monte ingaggi ed è pronto al blitz soprattutto se non ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 12 luglio 2022) Il Corriere del Mezzogiorno si sofferma sulla questione. Ilpotrebbe preparare ilper l’argentino nel caso in cui Kalidounon firmasse il rinnovo. Parlando del senegalese, il quotidiano scrive: “Spalletti non vuole assolutamente perderlo, De Laurentiis si è spinto per trattenerlo, pensando anche ad un ruolo da dirigente in futuro. Ilha perso Insigne e probabilmente Mertens, la costruzione di una squadra competitiva può sicuramente spingereverso il sì. L’ideaappartiene alregno del possibile, i contatti con gli intermediari vanno avanti a fari spenti, ilha risparmiato una trentina di milioni sul monte ingaggi ed èalsoprattutto se non ...

