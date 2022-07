Conte ha il destino segnato. Siluro di Mannheimer: "Anche se escono dal governo..." (Di martedì 12 luglio 2022) Restare nel governo dopo giorni di tira e molla o staccare la spina (Anche se è tutt'altro che escluso che il governo di Mario Draghi non possa andare avanti lo stesso). Il dilemma del Movimento 5 Stelle e del suo leader Giuseppe Conte è al centro della puntata di martedì 12 luglio de L'aria che tira, il programma di La7. Mentre il premier, riportano i retroscena, ha "le tasche piene" del ricatto grillino, si fanno Anche i conti della possibile convenienza di un'uscita dalla maggioranza da parte del Movimento. I sondaggisti da giorni ripetono che il M5s ha una base, una sorta di tesoretto, di circa il 10 per cento. Aumenterà se Conte staccherà la spina? "Capisco i 5Stelle. Sono terrorizzati dal calo di voti che vedono nei sondaggi, qualcuno ha detto che alle prossime elezioni ... Leggi su iltempo (Di martedì 12 luglio 2022) Restare neldopo giorni di tira e molla o staccare la spina (se è tutt'altro che escluso che ildi Mario Draghi non possa andare avanti lo stesso). Il dilemma del Movimento 5 Stelle e del suo leader Giuseppeè al centro della puntata di martedì 12 luglio de L'aria che tira, il programma di La7. Mentre il premier, riportano i retroscena, ha "le tasche piene" del ricatto grillino, si fannoi conti della possibile convenienza di un'uscita dalla maggioranza da parte del Movimento. I sondaggisti da giorni ripetono che il M5s ha una base, una sorta di tesoretto, di circa il 10 per cento. Aumenterà sestaccherà la spina? "Capisco i 5Stelle. Sono terrorizzati dal calo di voti che vedono nei sondaggi, qualcuno ha detto che alle prossime elezioni ...

