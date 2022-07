Pubblicità

sportli26181512 : Conte (e Ventrone) spremono il Tottenham: Kane vomita a bordo campo, Son stremato a terra VIDEO: Antonio Conte non… - Falzarego : @mirkonicolino @thespursweb #Conte e Ventrone sono una coppia fantastica. Personalmente sarei felicissimo se tornassero da noi. - ValenMariani : Hai detto fatica? #Conte #Tottenham #Ventrone #Son #Seul #PremierLeague @SkySport #SkyPremier -

È per questo chenon vuole perdere un singolo minuto, cheha strigliato i giocatori con una seduta lunga 4,2 km di giri di campo nonostante i 30 gradi e l'umidità estrema, dopo un ......215 15 ZARRILLO SALVATORE 04 - 11 - 1954 165 3 PALMIERI RAFFAELE 20 - 04 - 1973 117 14...LINO 10 - 03 - 1986 58 16 PALMA ISIDORO 04 - 09 - 1964 44 3 BROSCO DANIELA 14 - 03 - 1981 38 6...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Per continuare a fornirti un’informazione di qualità: • Abbonati a GPRO e goditi tutto il sito, compresi i contenuti esclusivi di G+, SENZA PUBBLICITA’ Allenamento durissimo nel caldo umido di Seul: i ...