Conte: «Aspettiamo risposte da Draghi il prima possibile». Di Maio: «M5S dica se è dentro o fuori». Alle 16.30 la conferenza del premier (Di martedì 12 luglio 2022) È tensione nel governo: il dl Aiuti sarà giovedì in Senato per essere convertito in legge. Nella maggioranza regna la preoccupazione perché il M5S resta un'incognita e... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 12 luglio 2022) È tensione nel governo: il dl Aiuti sarà giovedì in Senato per essere convertito in legge. Nella maggioranza regna la preoccupazione perché il M5S resta un'incognita e...

Pubblicità

fattoquotidiano : Conte: “Documento inviato a Draghi? Su quei punti ci aspettiamo risposte anche dal Pd. Per il campo largo necessari… - ilmessaggeroit : Conte: «Aspettiamo risposte da Draghi il prima possibile». Di Maio: «M5S dica se è dentro o fuori» - effepi72 : #Conte: “Aspettiamo risposte da Draghi il prima possibile”. - partimeasylover : RT @GiancarloDeRisi: Il bimbominkia2 #Calenda mena fendenti a #Conte e #Salvini dicendo che non bisogna avere più rapporti con loro. Aspett… - GiancarloDeRisi : Il bimbominkia2 #Calenda mena fendenti a #Conte e #Salvini dicendo che non bisogna avere più rapporti con loro. Asp… -