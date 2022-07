Contagi di oggi | il bollettino Covid del 12 luglio 2022

Pubblicità

fanpage : #Omicron5 continua a diffondersi, la curva dei contagi impenna vertiginosamente. Cosa fare in caso di contatto con… - Adnkronos : Covid, i medici di famiglia: “Mai visti tanti casi”. - lacittanews : 12 Luglio 2022 Sono 142.967 i nuovi casi Covid registrati in Italia nelle ultime 24 ore mentre i decessi sono 1… - tusciaweb : Covid, oggi 595 positivi nella Tuscia Viterbo - Oggi 595 positivi nella Tuscia. Contagi in risalita anche nel Lazi… - infoitinterno : Bollettino Covid Italia e Lombardia di oggi 12 luglio: boom di contagi e morti -

Il maggior numero di nuoviè in Lombardia (+20.201 casi), Campania (+18.299 casi), Veneto (+13.975 casi), Lazio (+13.386 casi) e Puglia (+13.150 casi). Il sistema sanitario I posti letto ...... il che significa che ha il potenziale di far salire il numero dinelle prossime settimane",... pubblicatiSono 142.967 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del Ministero della Salute. Un livello che non si raggiungeva dal 28 gennaio. Ieri i contagiati erano stati 37.756.Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province. Noi e i nostri fornitori ...