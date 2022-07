“Conseguenze amare”. Francesco Totti e Ilary Blasi, già si parla di cosa sta per succedere (Di martedì 12 luglio 2022) Tutti ormai lo sapevano, ma senza la conferma ufficiale, arrivata purtroppo nelle ultime ore attraverso due distinte note dell’Ansa, il che è un brutto segno, la Nazione si era accomodata in un limbo illusorio nel quale sembrava non fosse realmente successo. Invece è successo e da diversi mesi. Francesco Totti e Ilary Blasi non sono più insieme. Purtroppo pare proprio, anzi è quasi certo, che inoltre sarà una rottura durissima. Battaglia legale, ahimé, in arrivo. Nonostante il loro enorme successo, lui indimenticabile eroe sportivo e lei ancora star indiscussa della televisione, Francesco Totti e Ilary Blasi, con la gioiosa famiglia creata assieme in 17 idilliaci anni di matrimonio, erano sempre stati un simbolo di semplicità. Niente più vacanze a ... Leggi su tuttivip (Di martedì 12 luglio 2022) Tutti ormai lo sapevano, ma senza la conferma ufficiale, arrivata purtroppo nelle ultime ore attraverso due distinte note dell’Ansa, il che è un brutto segno, la Nazione si era accomodata in un limbo illusorio nel quale sembrava non fosse realmente successo. Invece è successo e da diversi mesi.non sono più insieme. Purtroppo pare proprio, anzi è quasi certo, che inoltre sarà una rottura durissima. Battaglia legale, ahimé, in arrivo. Nonostante il loro enorme successo, lui indimenticabile eroe sportivo e lei ancora star indiscussa della televisione,, con la gioiosa famiglia creata assieme in 17 idilliaci anni di matrimonio, erano sempre stati un simbolo di semplicità. Niente più vacanze a ...

