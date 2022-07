(Di martedì 12 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Portare l'economia circolare in testa alle agende politiche è una priorità per l'Italia e una risposta concreta alle crisi globali in atto. Questa è anche la formula vincente che ha adottato il Consorzio NazionaleOli Mineralida oltre 40 anni, che comporta benefici tangibili sia per l'ambiente sia per l'economia del nostro Paese. Di tutto questo si è parlato durante la presentazione del Rapporto di Sostenibilità 2021, redatto dalcon il supporto di Deloitte Italia e revisionato da Ernst&Young.Con 186mila tonnellate di olio minerale usato raccolte nel 2021, pressochè la totalità della quantità raccoglibile, ilha confermato il traguardo del massimo raccoglibile nel Sistema, risalendo la china provocata dalla caduta dei consumi a causa della pandemia (+8% rispetto al ...

Pubblicità

messina_oggi : Conou, il 98% degli oli usati raccolti è stato avviato a rigenerazioneMILANO (ITALPRESS) - Portare l'economia circo… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Conou, il 98% degli oli usati raccolti è stato avviato a rigenerazione - - Italpress : Conou, il 98% degli oli usati raccolti è stato avviato a rigenerazione - blogsicilia : #notizie #sicilia Conou, il 98% degli oli usati raccolti è stato avviato a rigenerazione - - MasterblogBo : MILANO (ITALPRESS) – Portare l’economia circolare in testa alle agende politiche è una priorità per l’Italia e una… -

Sardegna Reporter

... oltre il% dell'olio raccolto viene classificato come idoneo alla rigenerazione per la ... "Il, in quasi 40 anni di attività, ha raccolto oltre 6,5 milioni di tonnellate di olio lubrificante che ...... oltre il% dell'olio raccolto viene classificato come idoneo alla rigenerazione per la ... "Il, in quasi 40 anni di attività, ha raccolto oltre 6,5 milioni di tonnellate di olio lubrificante ... Conou, il 98% degli oli usati raccolti è stato avviato a rigenerazione MILANO (ITALPRESS) - Portare l'economia circolare in testa alle agende politiche è una priorità per l'Italia e una risposta concreta alle crisi globali i ...Sono 31 i punti di prelievo che le volontarie ed i volontari di Goletta verde hanno monitorato sulla costa campana anche quest’anno, nella consueta attività di citizen science che l’associazione porta ...