Conoscete Deva Cassel | figlia di Monica Bellucci? Tanta paura per lei | si accascia al suolo dopo aver sfilato

(Di martedì 12 luglio 2022) Ladie del suo ex marito Vincentha accusato un malorein piazza Duomo a Siracusa in occasione della sfilata di moda di Dolce & Gabbana. La 17enne si è ripresa pocol’intervento di alcune persone che la stavano accompagnano nel backstage. Solo un piccolo svenimento, L'articolo NewNotizie.it.

Pubblicità

Soundsblog

Piccolo svenimento perCassel durante la sfilata di Dolce & GabbanaCassel è la figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel. I due sono stati sposati dal 1999 al 2013 e oltre alla figlia ...Piccolo svenimento perCassel durante la sfilata di Dolce & GabbanaCassel è la figlia di Monica Bellucci e di Vincent Cassel. I due sono stati sposati dal 1999 al 2013 e oltre alla figlia ... Piero Pelù, la caduta durante il concerto a Milano: come sta (video) La figlia di Monica Bellucci e del suo ex marito Vincent Cassel ha accusato un malore dopo aver sfilato in piazza Duomo a Siracusa.