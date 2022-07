Congedi paternità e maternità | giorni e retribuzione | cosa c’è da sapere

Leggi su italiasera

(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – I genitori che lavorano hanno più agevolazioni rispetto al passato grazie al decreto che recepisce in Italia la direttiva europea sull’equilibrio da mantenere tra vita familiare e attività lavorativa.di, dunque, cambiano a favore non solo di chi ha appena messo al mondo un figlio ma anche di chi, in qualità di padre, vuole dare un contributo pratico in casa assistendo il nuovo arrivato. Tant’è che per i papà, ricorda laleggepertutti.it, non solo arriva la ‘possibilità’ di restare più tempo a casa ma c’è addirittura ‘l’obbligo’ di farlo il che, come si può capire, èben diversa. Per di più, vengono riconosciuti deipiena pur facendo più assenze. Ecco, allora, in forma schematica come sono stati modificati i ...