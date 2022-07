Conferenza stampa Allegri: «Ci aspettano gare importanti. Ecco la situazione De Ligt» (Di martedì 12 luglio 2022) Conferenza stampa Allegri, il tecnico bianconero presenta la nuova stagione della Juventus: le sue dichiarazioni In Conferenza stampa Massimiliano Allegri ha presentato la nuova stagione della sua Juventus. COSA SI ASPETTA DA QUESTE PARTITE – «Iniziando dalla prima col Chivas mi aspetto dei progressi in avanti per la condizione fisica e di livello di squadra. Contro Barcellona e Real Madrid sono amichevoli estive ma giochi contro squadre di livello e test importanti per noi». DE Ligt – «Come sapete tutti, ieri c’è stato l’incontro col Bayern Monaco. Ora De Ligt è ancora della Juve, si sta allenando bene. In questo momento è della Juventus, il mercato è aperto fino al 31 agosto. Sono contento di come si sta comportando la ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 12 luglio 2022), il tecnico bianconero presenta la nuova stagione della Juventus: le sue dichiarazioni InMassimilianoha presentato la nuova stagione della sua Juventus. COSA SI ASPETTA DA QUESTE PARTITE – «Iniziando dalla prima col Chivas mi aspetto dei progressi in avanti per la condizione fisica e di livello di squadra. Contro Barcellona e Real Madrid sono amichevoli estive ma giochi contro squadre di livello e testper noi». DE– «Come sapete tutti, ieri c’è stato l’incontro col Bayern Monaco. Ora Deè ancora della Juve, si sta allenando bene. In questo momento è della Juventus, il mercato è aperto fino al 31 agosto. Sono contento di come si sta comportando la ...

