Un settore, quello agroalimentare, fondamentale per il paese come afferma il presidente di, Massimiliano Giansanti, che chiede un Piano agricolo nazionale per sostenere le imprese ...Tre giorni dedicati ai Gialli di maggiore successo, con noveautori: 20 luglio ore 18 ... Costantino Ciulla, il presidente di Ecua, Nenè Mangiacavallo, il presidente di, Rosario ... Confagricoltura: a grandi sfide rispondiamo dando certezze - Il Sole 24 ORE Roma, 12 lug. (askanews) - L'agricoltura e le sue imprese di fronte alle sfide dettate dalla sicurezza alimentare, la sostenibilità e ...ROMA (ITALPRESS) – “Siamo al centro della tempesta perfetta: la guerra ha acuito i problemi della sicurezza alimentare e dell’emergenza climatica. Non possiamo più aspettare: l’agricoltura continua a ...