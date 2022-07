Concorso Allievi Carabinieri 2022, pubblicato il bando da 4189 posti (Di martedì 12 luglio 2022) Migliaia di nuovi posti di lavoro nelle Forze Armate con il Concorso Allievi Carabinieri 2022, per assumere un totale di 4189 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e Carabinieri dell’Arma. La procedura di selezione è aperta anche ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il 26esimo anno di età. I 4189 posti messi a Concorso sono distribuiti come di seguito: 2910 riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; 1247 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 luglio 2022) Migliaia di nuovidi lavoro nelle Forze Armate con il, per assumere un totale diin ferma quadriennale del ruolo appuntati edell’Arma. La procedura di selezione è aperta anche ai cittadini italiani che non abbiano compiuto il 26esimo anno di età. Imessi asono distribuiti come di seguito: 2910 riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; 1247 riservati ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età; il limite massimo d’età è elevato a ventotto anni per coloro che abbiano ...

