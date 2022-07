Concorsi Ministero Salute, 26 funzionari di amministrazione: diario prova scritta (Di martedì 12 luglio 2022) *aggiornamento del 12/07/2022: pubblicato in Gazzetta Ufficiale il diario della prova scritta del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 15 posti di funzionario economico-finanziario di amministrazione, terza area funzionale, a tempo pieno ed indeterminato. La prova si si svolgerà nei giorni 28 e 29 luglio 2022, in due sessioni d’esame per ciascuna giornata, presso la sede del Ministero della Salute sito in viale G. Ribotta n. 5 – Roma – Eur. I candidati, pertanto, sono invitati a presentarsi secondo il seguente ordine di convocazione: 1° sessione del 28 luglio 2022: ore 10,00 da Abagnale a Cristea; 2° sessione del 28 luglio 2022: ore 14,00 da Crucitti a Iadiccio; 1° sessione del 29 luglio 2022: ore 10,00 da Iannelli a Persano; 2° sessione ... Leggi su leggioggi (Di martedì 12 luglio 2022) *aggiornamento del 12/07/2022: pubblicato in Gazzetta Ufficiale ildelladel concorso pubblico, per esami, per la copertura di 15 posti dio economico-finanziario di, terza area funzionale, a tempo pieno ed indeterminato. Lasi si svolgerà nei giorni 28 e 29 luglio 2022, in due sessioni d’esame per ciascuna giornata, presso la sede deldellasito in viale G. Ribotta n. 5 – Roma – Eur. I candidati, pertanto, sono invitati a presentarsi secondo il seguente ordine di convocazione: 1° sessione del 28 luglio 2022: ore 10,00 da Abagnale a Cristea; 2° sessione del 28 luglio 2022: ore 14,00 da Crucitti a Iadiccio; 1° sessione del 29 luglio 2022: ore 10,00 da Iannelli a Persano; 2° sessione ...

