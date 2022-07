Concerto di musica sacra sul primo ‘600 a Longiano: ecco quando (Di martedì 12 luglio 2022) Longiano – Giovedì 14 luglio ore 21:00 nella splendida cornice del Santuario del Ss. Crocifisso di Longiano il Concerto evento dedicato alla musica sacra “Il primo ‘600 – L’oratorio ‘Jephte’ di Carissimi ed altri grandi del tempo” a cura e con M Francesca Torelli, M° Lia Serafini, M° Marina Bonetti, M° Paolo Zuccheri Il Concerto è affidato a quattro straordinari maestri e cultori della musica e strumenti barocchi del 600: Francesca Torelli Liuto e tiorba che tra il suo immenso curriculum ha registrato anche sei dischi insieme ad Angelo Branduardi, Lia Serafini, Voce, docente di Canto Rinascimentale e Barocco presso il Conservatorio di musica “A. Pedrollo” di Vicenza, e collaboratrice di artisti di fama internazionale ... Leggi su lopinionista (Di martedì 12 luglio 2022)– Giovedì 14 luglio ore 21:00 nella splendida cornice del Santuario del Ss. Crocifisso diilevento dedicato alla“Il– L’oratorio ‘Jephte’ di Carissimi ed altri grandi del tempo” a cura e con M Francesca Torelli, M° Lia Serafini, M° Marina Bonetti, M° Paolo Zuccheri Ilè affidato a quattro straordinari maestri e cultori dellae strumenti barocchi del 600: Francesca Torelli Liuto e tiorba che tra il suo immenso curriculum ha registrato anche sei dischi insieme ad Angelo Branduardi, Lia Serafini, Voce, docente di Canto Rinascimentale e Barocco presso il Conservatorio di“A. Pedrollo” di Vicenza, e collaboratrice di artisti di fama internazionale ...

Pubblicità

teatrolafenice : Adesso ci ascoltiamo un po' di musica: Vivaldi e il suo Concerto in la minore dall'op. 3 (rv 522). Suoniamo noi per… - teatrolafenice : Adesso se ci date bada ci ascoltiamo un po' di musica. Un battito dal Concerto n. 1 per pianoforte e orchestra di T… - teatrolafenice : Un po’ di prove per voi da Piazza San Marco. Stiamo iniziando a dare spettacolo per il concerto di domani sera. Int… - Lopinionista : Concerto di musica sacra sul primo '600 a Longiano: ecco quando - artribune : Al Planetario di Torino la musica dell’Universo eseguita da Lino Capra Vaccina -