Con Nissan Qashqai e-power percorri mille km senza soste

(Di martedì 12 luglio 2022) PALERMO (ITALPRESS) – La strada verso l’elettrificazione dicontinua con l’elettricospina. Dopo aver inventato nel 2007 il crossover ed aver venduto da allora più di 5,5 milioni diin oltre 40 Paesi nel mondopresenta la nuovae-. Il nuovo propulsore e-si pone come un’ottima soluzione elettrificata, in alternativa al diesel, ed elemento di transizione verso la mobilità elettrica al 100%. La tecnologia e-consiste nel motore termico che produce energia elettrica per il motore elettrico che muove le ruote della vettura. Il motore termico è un turbo benzina tre cilindri da 1,5 litri e 158 cv di potenza di grande efficienza grazie alla tecnologia con rapporto di compressione variabile. Un’unità di ...