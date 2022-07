Complotto e fake news: così Ilary Blasi e Francesco Totti negavano la separazione in corso (Di martedì 12 luglio 2022) A pochi giorni dal debutto dell’Isola dei famosi 2022, Ilary Blasi partecipava a Verissimo con il piglio di chi ha intenzione di raccontare la verità, tutta la verità, di smentire le maldicenze, le dicerie, il becero gossip. Prima era toccato a Francesco Totti, con un video parecchio discutibile, l’ex capitano della Roma aveva etichettato le voci su una possibile separazione di Ilary Blasi, come fake news. Aveva invitato i giornalisti a smetterla di raccontare cose non vere, ribadendo che per l’ennesima volta, si stesse facendo del gossip sul suo conto, con storie che non corrispondevano al vero. Eppure Dagospia, Repubblica, il Corriere della sera, Il Messaggero, tutte le più grandi testate nazionali avevano raccontato, in modo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 12 luglio 2022) A pochi giorni dal debutto dell’Isola dei famosi 2022,partecipava a Verissimo con il piglio di chi ha intenzione di raccontare la verità, tutta la verità, di smentire le maldicenze, le dicerie, il becero gossip. Prima era toccato a, con un video parecchio discutibile, l’ex capitano della Roma aveva etichettato le voci su una possibiledi, come. Aveva invitato i giornalisti a smetterla di raccontare cose non vere, ribadendo che per l’ennesima volta, si stesse facendo del gossip sul suo conto, con storie che non corrispondevano al vero. Eppure Dagospia, Repubblica, il Corriere della sera, Il Messaggero, tutte le più grandi testate nazionali avevano raccontato, in modo ...

Pubblicità

MarcelloBussi : È un complotto degli spacciatori di Fake news russi. Non può essere vero, Djokovic non ha vinto Wimbledon. Perché h… - KingSteve22 : @CinziaU76 @CapitanSteve2 @AppulusSamnite @nausica_77 @borghi_claudio E ripeto, non ti pare una coincidenza estrema… - Piccoitalia : @il_pat Infatti che davvero rischia sono i vaccinati Le teorie del complotto non si sa come mai alla fine sono sem… - Open_gol : Ecco come i No vax riciclano le vecchie fake news sui vaccini e sul Coronavirus - juannepili : Ecco come i No vax riciclano le vecchie fake news sui vaccini e sul Coronavirus #CoronaVirusFacts -