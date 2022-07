“Come un gatto in tangenziale”: stasera in TV l’esilarante lotta di classe tra Antonio Albanese e Paola Cortellesi (Di martedì 12 luglio 2022) La classe altolocata incontra i problemi della rumorosa periferia romana. In prima serata televisiva torna “Come un gatto in tangenziale“, commedia diretta da Riccardo Milani approdata al cinema nel 2017. Il regista romano si affida ad una coppia esplosiva, quella composta da Paola Cortellesi e Antonio Albanese, in grado di caratterizzare i loro personaggi in maniera esilarante e mai banale. I due attori raccontano al grande pubblico la storia di quella che, a prima vista, potrebbe sembrare una relazione improbabile, se non addirittura impossibile. Due mondi completamente diversi si scontrano, per poi trovarsi con grande sorpresa. Sarà amore o durerà semplicemente “Come un gatto in tangenziale”? ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 12 luglio 2022) Laaltolocata incontra i problemi della rumorosa periferia romana. In prima serata televisiva torna “unin“, commedia diretta da Riccardo Milani approdata al cinema nel 2017. Il regista romano si affida ad una coppia esplosiva, quella composta da, in grado di caratterizzare i loro personaggi in maniera esilarante e mai banale. I due attori raccontano al grande pubblico la storia di quella che, a prima vista, potrebbe sembrare una relazione improbabile, se non addirittura impossibile. Due mondi completamente diversi si scontrano, per poi trovarsi con grande sorpresa. Sarà amore o durerà semplicemente “unin”? ...

