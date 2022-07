Come un gatto in tangenziale, stasera in tv il film con Paola Cortellesi: trama e cast (Di martedì 12 luglio 2022) In onda oggi, 12 luglio, su Canale 5 “Come un gatto in tangenziale” è tra le più amate commedie di casa nostra degli ultimi anni. Grazie ad uno scatenato cast – i protagonisti sono Antonio Albanese e Paola Cortellesi... Leggi su europa.today (Di martedì 12 luglio 2022) In onda oggi, 12 luglio, su Canale 5 “unin” è tra le più amate commedie di casa nostra degli ultimi anni. Grazie ad uno scatenato– i protagonisti sono Antonio Albanese e...

Pubblicità

foIkrush : RT @dangwruos: per me è come le bzz bzz abbiano tutte un gatto - dangwruos : per me è come le bzz bzz abbiano tutte un gatto - biondorama : RT @Emm_Manzari: ?? Buongiorno umani! Come promesso per il ritorno delle bestioline ci occupiamo di quel tenerone del Gatto di Pallas! Ovvia… - HiBangtan_77 : Ma in tutto questo dov'è Yoongi ?? o sì nasconde come un gatto ???? o non c'è...ma se ci sono tutti ci sarà anche lui... - arthurhogws : il mio gatto stava per saltarmi sulla testa e non ci è riuscito solo perché avevo dei cuscini come protezione -