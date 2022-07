Come un gatto in tangenziale: la trama del film con Paola Cortellesi, stasera su Canale 5 (Di martedì 12 luglio 2022) stasera su Canale 5, alle 21:30, va in onda Come un gatto in tangenziale, la commedia di Riccardo Milani con Paola Cortellesi e Antonio Albanese: la trama. stasera su Canale 5, alle 21:30, torna in TV Come un gatto in tangenziale, la commedia diretta nel 2017 da Riccardo Milano, con protagonisti due irresistibili Paola Cortellesi e Antonio Albanese. La trama Giovanni (Antonio Albanese), la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale vive nel centro storico di Roma. Monica (Paola Cortellesi), la pratica. Ex cassiera del supermercato, con l'integrazione ha a che ... Leggi su movieplayer (Di martedì 12 luglio 2022)su5, alle 21:30, va in ondaunin, la commedia di Riccardo Milani cone Antonio Albanese: lasu5, alle 21:30, torna in TVunin, la commedia diretta nel 2017 da Riccardo Milano, con protagonisti due irresistibilie Antonio Albanese. LaGiovanni (Antonio Albanese), la teoria. Intellettuale impegnato e profeta dell'integrazione sociale vive nel centro storico di Roma. Monica (), la pratica. Ex cassiera del supermercato, con l'integrazione ha a che ...

