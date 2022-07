Come lavorare al Comune di Napoli: 110 tirocini (a 500 euro al mese) per giovani con disabilità (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Sono stati pubblicati sul portale “Clic lavoro Campania” all’indirizzo www.cliclavoro.lavorocampania.it gli avvisi per candidarsi a 110 tirocini extracurriculari rivolti a giovani dai 18 ai 35 anni con disabilità e particolarmente svantaggiati che il Comune di Napoli ha previsto nell’ambito delle attività formative e di orientamento di “Garanzia giovani Campania”. L’attivazione dei tirocini è partita tenendo conto della disponibilità degli uffici comunali ad ospitare i giovani, al fine di consentire loro di realizzare un’esperienza formativa efficace. I tirocini avranno la durata di 12 mesi e saranno svolti all’interno degli uffici comunali. La partecipazione prevede il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 12 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Sono stati pubblicati sul portale “Clic lavoro Campania” all’indirizzo www.cliclavoro.lavorocampania.it gli avvisi per candidarsi a 110extracurriculari rivolti adai 18 ai 35 anni cone particolarmente svantaggiati che ildiha previsto nell’ambito delle attività formative e di orientamento di “GaranziaCampania”. L’attivazione deiè partita tenendo conto della disponibilità degli uffici comunali ad ospitare i, al fine di consentire loro di realizzare un’esperienza formativa efficace. Iavranno la durata di 12 mesi e saranno svolti all’interno degli uffici comunali. La partecipazione prevede il ...

