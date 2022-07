Colpo di scena | Koulibaly accetta l’offerta del Chelsea Ecco tutti i dettagli

(Di martedì 12 luglio 2022) CALCIOMERCATO NAPOLI.-NAPOLI. Ilfa sul serio per Kalidou. Il senegalese non è mai stato convinto diredi rinnovo proposta dal Napoli perché già da diverso tempo si vociferava della sua voglia di fare una nuova esperienza. Prima il Barcellona, poi la Juventus, ora ilspaventa la tifoseria azzurra. L’agente diFali Ramadani ha fatto recapitare al patron del Napoli Aurelio De Laurentiisufficiale del club inglese pari a 32 milioni di sterline. Il calciatore percepirebbe un ingaggio attorno agli 8 milioni più bonus. Nel fine settimana è previsto un incontro tra le parti per tentare di raggiungere l’intesa definitiva. Ramadani ha incontrato, negli scorsi giorni, gli emissari ...

Koulibaly ha detto sì all'offerta del Chelsea e nei prossimi giorni lo comunicherà a De Laurentiis. Mai come ora il senegalese è lontano dal Napoli ...