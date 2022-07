Colpo Barcellona | spesi quasi 70 milioni di euro | manca solo l’annuncio

(Di martedì 12 luglio 2022) Il prossimo grandedelsarà Raphinha, attaccante brasiliano in arrivo dal Leeds. Come riportato da Fabrizio Romano, il club catalano e il club inglese hanno raggiunto l’accordo sulla base di 58che, grazie all’inserimento di bonus, potranno salire fino a 68. Il Leeds ha accettato oggi e ora i club stanno preparando i documenti per finalizzare l’affare. Raphinha,, LeedsIl Chelsea aveva un accordo con il Leeds, ma non ha mai trovato un accordo personale con Raphinha, che è sempre stato “ossessionato” dal sogno del Barça, forte di un accordo quinquennale raggiunto con i catalani da febbraio. Il Chelsea, stando alle indiscrezioni, potrebbe ora virare su Rafael Leao del Milan: i tifosi rossoneri sono avvisati. Luca Forte

