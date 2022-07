Colori che sfidano il caldo e micro dettagli come nail art Anche le unghie vanno in vacanza con stile

Leggi su iodonna

(Di martedì 12 luglio 2022) Libere tutte dai seriosi neutri e rouge noir invernali, è mood “fine della scuola”, e non importa l’età: ecco lo spirito con cui prenotare manicure e pedicure, i focus beauty più divertenti dell’estate. L’entusiasmo c’è, e lo dicono i numeri: il settore estetica, stando a Cosmetica Italia, sta tornando velocemente a valori pre Covid, con un +12,6 per cento di ripresa. A mani e piedi impeccabili, d’altronde, non si è rinunciato nemmeno in lockdown, con un boom storico di ricerche Google su kit mani fai da te, più 4.500 per cento.: le novità della primavera-estate 2022 guarda le foto ...