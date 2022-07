Cocciaretto-Jani in tv oggi | orario | canale e diretta streaming Wta Budapest 2022

(Di martedì 12 luglio 2022) Elisabettase la vedrà contro la wild card locale Reka-Lucanel primo turno del torneo Wta 250 di(terra). Le due s’incontrano praticamente un anno dopo il loro unico precedente. Era sempre il match d’esordio nella capitale ungherese ed in quel caso la padrona di casa riuscì ad imporsi in due set molto combattuti. L’azzurra arriva alla sfida dopo la prematura eliminazione nel W125 di Bastad (Svezia). La sensazione, tuttavia, è che si dovesse ancora riabituare al rosso dopo l’esperienza sull’erba di Wimbledon, dove è stata capace di spingersi fino al secondo turno. Adesso per lei è il momento di conquistare quei punti che la possano far riavvicinare alla top cento. Secondo i bookmakers, sarà proprioa partire con i favori del pronostico. L’obiettivo è battere ...

SuperTennis e streaming su sito di SuperTennis e SuperTenniX Martina Trevisan (ITA) [2] - Natalia Szabanin (HUN) [WC] - 1° match sul Campo Centrale Elisabetta Cocciaretto (ITA) - Reka-Luca Jani (HUN)