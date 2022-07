Claudio Alibrandi nominato nuovo presidente Conad

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 12 luglio 2022) (Adnkronos) – Oggi si è tenuta una seduta del Consiglio di Amministrazione diConsorzio Nazionale Società Cooperativa che ha deliberato alcuni cambiamenti nella composizione del proprio organico. Il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni di Valter Geri, in ragione del termine del suo mandato comedella CooperativaNord Ovest e nel rispetto del limite del numero di mandati previsti dalRegolamento Cooperativo. Il Consiglio di Amministrazione ha ringraziato Valter Geri per aver svolto il proprio mandato con grande perizia, equilibrio e senso di responsabilità. In seguito alle sue dimissioni, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina didella Cooperativa PAC 2000A, a ...