Claudia Trojaniello | giovane ricercatrice del Pascale | tra i talenti under 40 selezionati da Fortune

(Di martedì 12 luglio 2022)e’ ladelinserita nella rosa dei 40 ricercatori40a livello nazionale daItalia (www.ita.com), la rivista che misura il successo di un’azienda e se ne fa garante, rafforza le leadership e traccia il ritratto degli uomini e delle donne che si celano dietro il loro successo. Come ogni anno,Italia e’ in edicola con il numero dedicato ai 40 migliori40. Sul modello della lista realizzata danegli Stati Uniti per la prima volta nel 1999, l’edizione italiana e’ il risultato dell’attenta analisi delle centinaia di profili pervenuti in redazione nel corso ...

Pubblicità

AgenziaASI : Claudia Trojaniello, ricercatrice dell'Istituto Pascale, inserita tra i migliori talenti nella lista di Fortune 40u… - mattinodinapoli : Claudia Trojaniello, la ricercatrice ?nella top dei ricercatori under 40 -

ilmattino.it

Un bel riconoscimento per, la giovane ricercatrice del Pascale inserita nella rosa dei 40 ricercatori under 40 selezionati da Fortune Italia (www.fortuneita.com) sul modello della lista realizzata negli ...Un bel riconoscimento per, la giovane ricercatrice del Pascale inserita nella rosa dei 40 ricercatori under 40 selezionati da Fortune Italia (www.fortuneita.com) sul modello della lista realizzata negli ... Claudia Trojaniello, la ricercatrice nella top dei ricercatori under 40 Claudia Trojaniello e’ la giovane ricercatrice del Pascale inserita nella rosa dei 40 ricercatori under 40 selezionati a livello nazionale da Fortune Italia (www.fortuneita.com), la rivista che misura ...Un bel riconoscimento per Claudia Trojaniello, la giovane ricercatrice del Pascale inserita nella rosa dei 40 ricercatori under 40 selezionati da Fortune Italia (www.fortuneita.com) sul modello della ...