Pubblicità

leggoit : #claudia rivelli, la sorella di #ornella muti patteggia un anno e 5 mesi per traffico di #droga dello stupro - Masssimilianoo : 'Droga? E' solo sapone', a processo Claudia Rivelli, la sorella di Ornella Muti. - messveneto : Droga, la sorella di Ornella Muti patteggia la pena a un anno e 5 mesi: Claudia Rivelli era accusata di accusata di… - mauriziocori1 : RT @perchetendenza: 'Ornella Muti': Perché sua sorella Claudia Rivelli è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio dopo un'irruzion… -

IL GIORNO

Accordo di patteggiamento per una pena di 1 anno e 5 mesi per, attrice e sorella di Ornella Muti, nell'ambito dell'indagine su un traffico di droghe sintetiche (anche Gbl, nota come la droga dello stupro), acquistate sul dark web e dall'estero. ..., attrice e sorella di Ornella Muti , ha patteggiato una pena di un anno e cinque mesi nell'ambito dell'indagine sul tra ffico di droghe sintetiche, tra cui anche il Gbl (nota come la ... Claudia Rivelli, sorella di Ornella Muti, patteggia per traffico di droga dello stupro L'inchiesta sui pusher della Roma bene. Trentasei dei 39 imputati sono corsi ai ripari scegliendo riti alternativi ...Claudia Rivelli, attrice e sorella di Ornella Muti, ha patteggiato una pena di un anno e cinque mesi nell'ambito dell'indagine sul traffico di droghe sintetiche, tra cui anche il ...