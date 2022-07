Citroën Ami - Elettrica (economica) senza frontiere: raggiunta quota 23 mila ordini - FOTO GALLERY (Di martedì 12 luglio 2022) La Citroën Ami è già un fenomeno di mercato. In un contesto economicamente difficile come quello attuale - basti pensare che in Francia si sta valutando addirittura una sorta di leasing facilitato per le categorie in difficoltà - il quadriciclo elettrico ha ottenuto un successo immediato in tutte le aree nelle quali è stato proposto, offrendo un nuovo livello d'accesso alla mobilità: un prodotto comunque originale e allineato al dna del marchio. Sono oltre 23.000 gli esemplari già consegnati dalla metà del 2020, nonostante il difficile periodo legato alla pandemia. La maggior parte delle preferenze è andata alla versione passeggeri, ma la Ami Cargo, con 400 litri di spazio di carico a bordo, sta rapidamente conquistando il settore business nelle aree urbane. Ispira i creativi. Oltre alle sue caratteristiche intrinseche, la Ami ha dato vita a eventi e ... Leggi su quattroruote (Di martedì 12 luglio 2022) LaAmi è già un fenomeno di mercato. In un contestomente difficile come quello attuale - basti pensare che in Francia si sta valutando addirittura una sorta di leasing facilitato per le categorie in difficoltà - il quadriciclo elettrico ha ottenuto un successo immediato in tutte le aree nelle quali è stato proposto, offrendo un nuovo livello d'accesso alla mobilità: un prodotto comunque originale e allineato al dna del marchio. Sono oltre 23.000 gli esemplari già consegnati dalla metà del 2020, nonostante il difficile periodo legato alla pandemia. La maggior parte delle preferenze è andata alla versione passeggeri, ma la Ami Cargo, con 400 litri di spazio di carico a bordo, sta rapidamente conquistando il settore business nelle aree urbane. Ispira i creativi. Oltre alle sue caratteristiche intrinseche, la Ami ha dato vita a eventi e ...

