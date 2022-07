Choc a Montesanto | 12enne sfregiata | Carabinieri arrestano il fidanzatino

Pubblicità

2a News

Nella notte, la bambina passeggiava per le strade del quartierequando è stata ... I carabinieri, nonostante lo stato didella piccola, sono riusciti a interrogarla e a ricostruire la ...Disagi per l'utenza, numerosi i turisti e i cittadini costretti a raggiungere la metro di Toledo o le altre funicolari a Chiaia eIl 17enne, dopo aver colpito la bambina nel quartiere di Montesanto, è scappato. Il litigio sarebbe nato per motivi di gelosia ...Orrore in casa a San Benedetto del Tronto, in provincia di Ascoli Piceno, dove una donna di 80 anni è stata uccisa dalla figlia con un oggetto contundente. Al momento, resta da capire la dinamica e al ...