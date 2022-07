Chiara Ferragni, vacanza in Grecia in assoluta libertà (Di martedì 12 luglio 2022) Che Chiara Ferragni ami stuzzicare e provocare, di questi tempi, lo si era capito. Complice il periodo felice dopo mesi difficili (l’intervento e il recupero del marito, Fedez), complice l’estate e la voglia di divertirsi. Complice anche il fatto che dopo tanto tempo, 27 milioni di follower bisogna pur in qualche modo ancora stupirli, fatto sta che l’imprenditrice influencer da qualche settimana a questa parte pubblica sempre più spesso foto che la ritraggono con mise super sexy, o del tutto nature. Era successo durante la Paris Fashion Week, in cui era stata protagonista indiscussa, e ospite dei maggiori stilisti, continua a farlo anche in vacanza, sull’isola greca di Hydra, dove si sta regalando qualche giorno di vacanza. Fonte: IPAChiara Ferragni a Hydra E tra una foto tra i vicoli ... Leggi su dilei (Di martedì 12 luglio 2022) Cheami stuzzicare e provocare, di questi tempi, lo si era capito. Complice il periodo felice dopo mesi difficili (l’intervento e il recupero del marito, Fedez), complice l’estate e la voglia di divertirsi. Complice anche il fatto che dopo tanto tempo, 27 milioni di follower bisogna pur in qualche modo ancora stupirli, fatto sta che l’imprenditrice influencer da qualche settimana a questa parte pubblica sempre più spesso foto che la ritraggono con mise super sexy, o del tutto nature. Era successo durante la Paris Fashion Week, in cui era stata protagonista indiscussa, e ospite dei maggiori stilisti, continua a farlo anche in, sull’isola greca di Hydra, dove si sta regalando qualche giorno di. Fonte: IPAa Hydra E tra una foto tra i vicoli ...

rvffaele_ : @versainzz di chiara ferragni - giovannibread_ : @tsunamidieci Chiara Ferragni who - formatbiz : SANREMO // Amadeus ha annunciato alla co-conduzione del festival la partecipazione dell'amato cantante Gianni Moran… - geminival05 : @VanziniChiara @Echetelodicoaf2 Lo sai vero che tutti i personaggi famosi hanno figli che lasciano per lavorare? Ch… - basicleoo : RT @sammsd1998: Chiara Ferragni, Amadeus e Gianni Morandi che non c'entrano nulla tra di loro ma adoriamo comunque vedere #Sanremo2023 htt… -