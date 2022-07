Chiara Ferragni Instagram | lo scatto provocante fa scoppiare la bufera | cos’è successo

Leggi su tvzap

(Di martedì 12 luglio 2022)continua a far parlare di sé. La nota imprenditrice digitale ed influencer è andata in vacanza con delle sue amiche in Grecia e come sempre ha deciso di condividere questa sua avventura sui social. Poche ore fa sul suo profiloha postato unopiuttosto, lanciando una frecciatina a tutti i Leoni da Tastiera che ogni volta si riversano nei commenti. Come previsto lasi è scatenata e sotto il post della moglie di Fedez i followers si sono divisi in due: c’è chi ama i suoi scatti e chi li trova poco adatti ad una mamma. Vediamo nel dettaglioLa nota imprenditrice digitale si sta concedendo una vacanza da sogno in Grecia con i suoi amici ...