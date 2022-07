Chi è Facundo Buonanotte | il bambino argentino che incanta la Juventus?

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 12 luglio 2022)è uno dei giovani più promettenti in Argentina e il suo nome è tra i più noti nel taccuino delladel futuro. Ci sono dei talenti che riescono a esprimersi quando sono davvero giovanissimi, conche di recente ha messo in mostra tutte le proprie sensazionali abilità con la maglia del Rosario Central, decidendo la sfida interna contro il Sarmiento con un 1-0 che mette in mostra il talento del giovane classe 2004. InstagramIl tempo ormai sta volando sempre di più e sembra sempre più strano vedere come i giocatori classe 2004 stiano diventando sempre più frequenti all’interno delle prime squadre, magari proprio in quei campionati dove bisogna essere bravi a scovare talenti. L’Argentina ha sempre dato la possibilità a una serie di giocatori di altissimo livello ...