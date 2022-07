Chelsea vicino all’accordo per Kalidou Koulibaly dopo la delusione di De Ligt (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 15:44:21 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Il Chelsea si sta avvicinando a un accordo per il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly dopo che è stato chiarito che il compagno di squadra della Serie A Matthijs de Ligt è favorevole al trasferimento al Bayern Monaco quest’estate. I Blues hanno un disperato bisogno di rinforzi difensivi quest’estate, dopo aver visto Andreas Christensen e Antonio Rudiger partire entrambi a parametro zero rispettivamente per Barcellona e Real Madrid. E, tra l’interesse per Nathan Ake, l’affidabile David Ornstein riferisce anche che la squadra di Thomas Tuchel è sempre più fiduciosa di trovare un accordo da circa 40 milioni di euro per il 31enne, che ha ancora un anno per il ... Leggi su justcalcio (Di martedì 12 luglio 2022) 2022-07-12 15:44:21 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Ilsi sta avvicinando a un accordo per il difensore del Napoliche è stato chiarito che il compagno di squadra della Serie A Matthijs deè favorevole al trasferimento al Bayern Monaco quest’estate. I Blues hanno un disperato bisogno di rinforzi difensivi quest’estate,aver visto Andreas Christensen e Antonio Rudiger partire entrambi a parametro zero rispettivamente per Barcellona e Real Madrid. E, tra l’interesse per Nathan Ake, l’affidabile David Ornstein riferisce anche che la squadra di Thomas Tuchel è sempre più fiduciosa di trovare un accordo da circa 40 milioni di euro per il 31enne, che ha ancora un anno per il ...

Pubblicità

Gazzetta_it : Chelsea, accelerata per Koulibaly: offerti 40 milioni al Napoli #Calciomercato - DiegoRi36248589 : DALL'INGHILTERRA - #Chelsea vicino a raggiungere un accordo sul cartellino e ingaggio per Kalidou #Koulibaly. Non è… - Diego31883 : DALL'INGHILTERRA - #Chelsea vicino a raggiungere un accordo sul cartellino e ingaggio per Kalidou #Koulibaly. Non è… - junews24com : Koulibaly Juve, in Inghilterra sono sicuri: un altro club vicino all'acquisto! - - baxbbota : RT @Gazzetta_it: Chelsea, accelerata per Koulibaly: offerti 40 milioni al Napoli #Calciomercato -