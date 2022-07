Chelsea | Sterling in volo verso gli Usa | si aggregherà nella tournée americana

(Di martedì 12 luglio 2022) Raheemè ingli Usa, destinazione Los Angeles, per unirsi al. Lo rivela la BBC, dando per fatto il trasferimento dal Manchester City ai Blues del 27enne attaccante inglese., che aveva ancora un anno di contratto, si legherà alper i prossimi cinque anni mentre al City andranno circa 60 milioni di euro, con l’ufficialità attesa nelle prossime 24-48 ore. Il suo debutto agli ordini di Tuchel potrebbe avvenire già sabato a Las Vegas, in occasione dell’amichevole col Club America. Dal Liverpool al City nel 2015,lascia dunque Manchester dopo 131 reti in 339 partite e si appresta a diventare il primo grande colpo di mercato dell’era Boehly a Stamford Bridge. SportFace.

