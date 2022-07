Che fine ha fatto Antonio Chimenti? Il drammatico post carriera del portiere (Di martedì 12 luglio 2022) Antonio Chimenti ha giocato diversi anni con la Juve, ma il suo finale di carriera è stato davvero complicato e lo ha vito in difficoltà. La Juventus ha sicuramente avuto sempre grandissimi portieri di grande affidamento e livello nella propria storia, con Antonio Chimenti che ha svolto in diverse occasioni il ruolo di secondo se non addirittura di terzo, ma dopo la sua esperienza a Torino la sua carriera è diventata davvero disastrosa. LaPresseSono stati tantissimi i portieri della storia della Juventus che hanno potuto rendere grandi i colori bianconeri, con Antonio Chimenti che a modo suo è riuscito comunque a entrare a far parte della storia della Vecchia Signora, considerando infatti come le sue prestazioni comunque gli hanno garantito diversi ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 12 luglio 2022)ha giocato diversi anni con la Juve, ma il suo finale diè stato davvero complicato e lo ha vito in difficoltà. La Juventus ha sicuramente avuto sempre grandissimi portieri di grande affidamento e livello nella propria storia, conche ha svolto in diverse occasioni il ruolo di secondo se non addirittura di terzo, ma dopo la sua esperienza a Torino la suaè diventata davvero disastrosa. LaPresseSono stati tantissimi i portieri della storia della Juventus che hanno potuto rendere grandi i colori bianconeri, conche a modo suo è riuscito comunque a entrare a far parte della storia della Vecchia Signora, considerando infatti come le sue prestazioni comunque gli hanno garantito diversi ...

