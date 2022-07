Che cosa ha detto realmente Andrea Crisanti sui vaccini anti Covid-19

Leggi su open.online

(Di martedì 12 luglio 2022) Nel corso delle ultime settimane sono circolate interviste e video dove, professore ordinario di microbiologia dell’Università di Padova, avrebbe – secondo le aree No Vax – bocciato il vaccino-19 e smentito il dato sui decessi tra vaccinati e non vaccinati. In questo articolo andremo a ricostruire tutti gli interventi contestati ae sfruttati dalla propagandavaccino. Per chi ha fretta: Muoiono di più i vaccinati che i non vaccinati? I dati dell’Istituto Superiore di Sanità parlano chiaro: il tasso di mortalità per i non vaccinati risulta sei/sette volte più alto rispetto ai vaccinati. Che i vaccinati possano infettarsi non è una novità, ne parliamo dal 2021 (e per tutti iper ...