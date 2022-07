"Che cosa gli dirò": Mancini infilza Gigio Donnarumma, ora basta... (Di martedì 12 luglio 2022) Trentanove anni fa battevamo la Germania dell'Ovest in Spagna e diventavamo Campioni del Mondo per la terza volta nella nostra gloriosa storia. Oggi, distanti oramai diverso tempo da quel meraviglioso 1982, la Nazionale di Roberto Mancini si trova per la seconda volta di fila fuori dai Mondiali, dopo l'esclusione nel 2018 ai playoff contro la Svezia. Playoff ancora fatali: chi ci ha eliminato però è la Macedonia del Nord, e non la Nazionale scandinava. In porta non c'è più Gigi Buffon, ma Gigio Donnarumma, che lo stesso Mancini ha invitato a migliorare coi piedi: “Quando sei così giovane può essere normale sentirsi un po' più affaticato mentalmente e il giocare e non giocare di sicuro non lo ha aiutato — dice Mancini in un'intervista a La Gazzetta dello Sport —. Non gli dirò mai di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 12 luglio 2022) Trentanove anni fa battevamo la Germania dell'Ovest in Spagna e diventavamo Campioni del Mondo per la terza volta nella nostra gloriosa storia. Oggi, distanti oramai diverso tempo da quel meraviglioso 1982, la Nazionale di Robertosi trova per la seconda volta di fila fuori dai Mondiali, dopo l'esclusione nel 2018 ai playoff contro la Svezia. Playoff ancora fatali: chi ci ha eliminato però è la Macedonia del Nord, e non la Nazionale scandinava. In porta non c'è più Gigi Buffon, ma, che lo stessoha invitato a migliorare coi piedi: “Quando sei così giovane può essere normale sentirsi un po' più affaticato mentalmente e il giocare e non giocare di sicuro non lo ha aiutato — dicein un'intervista a La Gazzetta dello Sport —. Non glimai di ...

