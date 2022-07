Charlene di Monaco: al Ballo della Rosa mancava solo lei. Il motivo è clamoroso (Di martedì 12 luglio 2022) Sabato scorso si è tenuto il famoso Ballo della Rosa, ma in molti hanno notato un’assenza importante. Charlene di Monaco non si è vista, e i rumors sono ricominciati. Il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di martedì 12 luglio 2022) Sabato scorso si è tenuto il famoso, ma in molti hanno notato un’assenza importante.dinon si è vista, e i rumors sono ricominciati. Il… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Charlene di Monaco ultime notizie oggi in tempo reale #charlene #monaco #ultime #notizie #reale #12luglio - VelvetMagIta : Ballo della Rosa: perché Charlene di Monaco non ha accompagnato Alberto? #VelvetMag #Velvet - AseelArtistry : RT @MonacoTribuneIT: La Principessa ha commissionato una serie di quindici opere dall’artista sudafricano Junaid Sénéchal-Senekal. Poco dop… - infoitcultura : Charlene di Monaco assente al Ballo della Rosa: cos’è successo? Il retroscena - infoitcultura : Charlene e Carolina di Monaco, qualcosa non torna dopo il Ballo della Rosa: i rumors più insistenti -