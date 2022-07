Pubblicità

sportli26181512 : Cellino, la Procura chiede di nuovo il sequestro di 59 milioni: Cellino, la Procura chiede di nuovo il sequestro di… - Gazzetta_it : Cellino, la Procura chiede di nuovo il sequestro di 59 milioni - angeloinitaly : RT @CalcioFinanza: La Procura chiede il sequestro di 59 milioni a #Cellino. Il presidente del #Brescia è indagato da un anno e mezzo per re… - sportli26181512 : #Notizie #MassimoCellino La Procura chiede il sequestro di 59 mln a Cellino: Si è conclusa dopo due ore l’udienza d… - CalcioFinanza : La Procura chiede il sequestro di 59 milioni a #Cellino. Il presidente del #Brescia è indagato da un anno e mezzo p… -

Il pm Erica Battaglia ha nuovamente chiesto il sequestro di 59 milioni di euro, tanto quanto, secondo gli inquirenti, sarebbe transitato dal trust all'estero riconducibile ae attraverso il ...Ladi Brescia ha chiesto il blocc di 59 milioni di euro di beni dell'attuale presidente del club, MassimoGiornata decisiva per Massimo. Il presidente del Brescia è chiamato oggi ...Lo scorso febbraio era stato chiesto l'arresto in carcere per il presidente delle rondinelle: "Ricostruzioni pazzesche, sembra che parlino di un'altra persona" ...ha accolto i ricorsi della procura rigettando invece quelli di Cellino e rimandando gli atti per una nuova valutazione al tribunale del riesame che si è riunito oggi. I difensori del presidente del ...